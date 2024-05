A euforia tomou conta do plantel do Manchester United logo após o apito final frente ao Manchester City, na final da Taça de Inglaterra, este sábado.

Os red devils triunfaram, por 2-1, e o treinador, Erik ten Hag, foi o espelho máximo dessa mesma euforia, com um momento de particular emoção com Lisandro Martínez, defesa argentino.

Apesar do entusiasmo, o técnico neerlandês manteve a compostura quando viu Pep Guardiola, o técnico adversário, e ambos se cumprimentaram, num momento de grande fair-play.

O Manchester United, refira-se, venceu o rival City com golos de Garnacho e Mainoo. Doku reduziu para os citizens.

Ora veja: