É mais um histórico que tenta voltar à elite e conseguiu um passo importante nesse sentido. O Portsmouth assegurou, na última terça-feira, a promoção ao Championship com uma vitória frente ao Barnsleu (3-2).



Com o primeiro lugar e o título de campeão da League One assegurado, os adeptos do emblema do sul de Inglatera decidiram invadir o relvado. Em escassos segundos, o relvado do Fratton Park encheu-se para celebrar o feito.



Veja as imagens impressionantes da festa «Pompey»: