Dezenas de adeptos da Hungria entraram em confronto com a polícia inglesa no Estádio de Wembley, esta terça-feira, à margem do jogo ante Inglaterra, quando as autoridades irromperam pela bancada para deter um indivíduo por alegado ato racista.

No encontro de apuramento para o Mundial 2022, que terminou com empate a uma bola, os jogadores ingleses ajoelharam-se antes do apito para o início do jogo, no habitual gesto contra o racismo. Nesse momento, começaram os insultos por parte de alguns dos seguidores magiares.

«Os polícias entraram na arquibancada para prender um espetador por uma ofensa à ordem pública com agravante racial, após comentários feitos a um agente», revelou a Polícia Metropolitana, em comunicado.

Segundo as autoridades, quando os agentes fizeram a detenção, «irrompeu uma desordem envolvendo outros espetadores». A polícia interveio e teve mesmo de usar cassetetes para conter os adeptos visitantes. «A ordem foi restaurada rapidamente e não houve mais incidentes nesta fase», esclareceu a polícia.

Depois do sucedido, a federação inglesa (FA) anunciou que vai relatar o incidente à FIFA.

Este episódio surge depois de, no sábado, a Hungria ter recebido a Albânia em jogo à porta fechada, castigo aplicado pelos desacatos – incluindo racismo – dos seus adeptos no encontro anterior em casa, precisamente frente à Inglaterra. A FIFA ameaçou a Hungria com mais jogos à porta fechada, caso se repetissem os problemas com os seus adeptos, o que se verificou esta noite.