O Arsenal voltou aos triunfos em casa do Newcastle (2-0), numa partida da 34.ª jornada da Premier League.



Com Cedric no banco, os «gunners» tiveram uma entrada forte na partida e abriram o marcador logos aos seis minutos por Elneny. O internacional egípcio aproveitou um pontapé falhado de Aubameyang para disparar da entrada da área para o fundo da baliza de Dúbravka.



Os «magpies» mostraram-se quase sempre inconsequentes no ataque e acabaram por sofrer o 2-0 aos 66 minutos. Gabriel Martinelli ganhou na esquerda e cruzou para o desvio certeiro de Aubameyang na pequena área.



O Newcastle ainda acabou com dez elementos por expulsão de Schar devido a uma entrada dura sobre um adversário. Assim, a equipa de Steve Bruce continua com 36 pontos, mais nove que o Fulham, e ainda não tem a permanência assegurada. Por sua vez, o Arsenal é nono colocado e mantém intacto o sonho de chegar ao sétimo lugar ocupado pelo Tottenham.