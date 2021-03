O Brighton bateu o Newcastle por 3-0, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.



Os «seagulls» desbloquearam o marcador graças a um golo do belga Leandro Trossard num belo pontapé de fora da área. No arranque da segunda parte Welbeck marcou e confirmou a superioridade da equipa de Graham Potter e Maupay fixou o resultado final com um visto vólei na área após cruzamento de Gross.



Esta vitória permitiu ao Brighton chegar aos 32 pontos e afastar-se do Newcastle que continua com 28, mais dois que a primeira equipa acima da linha de água.



O belo golo de Trossard: