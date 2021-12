O futebolista português Cafú marcou, este sábado, o golo que fechou a goleada do Nottingham Forest na deslocação ao Swansea, por 4-1, em jogo da 22.ª jornada do Championship, a II Liga inglesa de futebol. Foi o primeiro golo do médio pelo clube inglês, em jogos oficiais, desde que ali chegou na época passada.

Depois do 0-0 ao intervalo, Zinckernagel (48m) e Grabban (50m) deram vantagem de dois golos ao Nottingham. O Swansea reduziu por Piroe ao minuto 63, mas Brennan Johnson ampliou depois a diferença aos 68 minutos e Cafú, que tinha entrado mesmo antes do 1-3, fechou as contas com um remate frontal aos 90+4’. O português João Carvalho não saiu do banco do Nottingham, que é oitavo, com 31 pontos.

Já o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, empatou a uma bola na deslocação ao Luton. O carrasco de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2022, o sérvio Aleksandar Mitrovic, deu vantagem aos visitantes aos 19 minutos, mas Elijah Adebayo empatou na segunda parte (62m).

Mesmo com a igualdade, o Fulham, que agora tem 45 pontos e somou o quarto empate seguido, aumentou a vantagem para o segundo classificado, o Bournemouth, que manteve os 43 pontos fruto da derrota com o Blackburn, quarto classificado com 39 pontos.

O West Bromwich bateu um Reading privado de Lucas João e é terceiro, com 40 pontos.