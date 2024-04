O Liverpool ainda chegou a tremer na segunda parte, mas venceu por 3-1 na receção ao Sheffield United e segurou a liderança do campeonato inglês.

Sem o português Diogo Jota, que só deve regressar aos treinos com o grupo na próxima semana, os «reds» dominaram o encontro da 31.ª jornada e chegaram cedo à vantagem, após um erro de palmatória do guarda-redes adversário.

Ivo Grbic dominou a bola com tempo e espaço, esperou que Darwin Núñez se aproximasse e, quando bateu a bola na frente, acertou em cheio no ex-Benfica. Apesar da correria, o guarda-redes sérvio já não conseguiu evitar o golo.

Frente ao último classificado, o Liverpool teve de suar, sobretudo depois do autogolo de Conor Bradley, perto da hora de jogo (58m). Gustavo Hamer apareceu a cabecear ao segundo poste, o lateral-direito dos «reds» ainda tentou o corte, mas acabou mesmo por colocar a bola na própria baliza.

A muralha defensiva do Sheffield acabaria por ser derrubada à «lei da bomba». À entrada para o último quarto de hora de jogo, Alexis Mac Allister aproveitou a sobra na zona da meia-lua e rematou em força para o melhor golo da noite.

A vencer pela margem mínima, a equipa de Jurgen Klopp continuou em busca de mais um golo, que poderia ter chegado aos 85 minutos, quando Mac Allister, na sequência de um livre, atirou ao ferro.

Contudo, em cima do minuto 90, Cody Gakpo, de cabeça, correspondeu de forma certeira ao cruzamento de Andy Robertson e fechou as contas do jogo.

Com este triunfo, o Liverpool, que no domingo vai a Old Trafford defrontar o Manchester United, segue líder do campeonato inglês, com 70 pontos, mais dois do que o Arsenal e três do que o Manchester City, segundo e terceiro, respetivamente.

Já o Sheffield, ocupa a 20.ª e última posição, com 15 pontos, a 10 da zona de permanência.