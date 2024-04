Lesionado desde outubro passado, André Almeida tem voltado aos poucos na equipa do Valência e, esta quinta-feira, teve o momento que há muito procurava, ao apontar o único golo na vitória em casa do Granada (1-0).

Em jogo em atraso da 26.ª jornada da liga espanhola, Thierry Correia foi capitão da equipa «ché», enquanto André Almeida foi lançado aos 57 minutos e, aos 77, marcou.

Na sequência de um pontapé de canto, o antigo médio do Vitória de Guimarães ficou com a bola à entrada da área e rematou para golo. O jogador de 23 anos não conseguiu conter a emoção e, durante os festejos com os colegas, ficou em lágrimas.

Com esta vitória, o Valência ultrapassa o Betis e sobe ao sétimo lugar do campeonato espanhol, com 44 pontos, a cinco da zona europeia. Já o Granada, ocupa a 19.ª e penúltima posição, com 14 pontos, estando praticamente condenado à descida.

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]