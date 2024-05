Depois de ter anunciado a retirada há mais de dois meses, Felipe despediu-se do Nottingham Forest em lágrimas.



O clube inglês partilhou um vídeo com várias mensagens de colegas e ex-colegas do defesa assim como da sua família. Sobrinhos e outros membros da família do ex-central assumem ter saudades e que aguardam que ele se junte em breve a eles no Brasil.



De seguida, Felipe deixou uma mensagem aos adeptos do Forest, clube que representou no último ano e meio e pelo qual cumpriu 24 jogos.



«Quero agradecer a todos. Desde que tive a proposta, no fim da janela de transferências, que fui muito bem recebido [pelos adeptos]. Mesmo sem me conhecerem e sem eu ter sequer jogado, apoiaram-me a 100 por cento. Foi uma boa experiência. O apoio dos adeptos é gigantesco, eles são fanáticos e querem o bem do clube. Querem também estar com os jogadores e com o clube nos bons e nos maus momentos. É importante que os jogadores sintam o que os adeptos tentam transmitir. Senti isso desde o primeiro dia. A partir do momento em que comecei a jogar e tive contacto com os adeptos... foi importante. Continuem assim. (...) Ainda vamos ouvir falar muito este clube que é gigante e tem uma história bonita. Merece estar no topo», referiu, no vídeo divulgado pelo clube inglês.



Felipe «pendura» as chuteiras depois de passagens por Forest, Atlético de Madrid, FC Porto, ADC Valtra, União Mogi, Bragantino e Corinthians.