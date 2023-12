O Liverpool venceu com reviravolta o Crystal Palace por 2-1, em Selhurst Park, no jogo inaugural da 16.ª jornada da Premier League e ultrapassou à condição o líder Arsenal.



Os «Eagles» foram melhores na primeira parte. Sem Jota lesionado, o conjunto de Klopp sentiu muitas dificuldades para lidar com a intensidade contrária e esteve a centímetros de sofrer. Lerma surgiu solto de marcação na área e valeu ao Liverpool Alisson, que fez uma defesa soberba e impediu o 1-0.



A primeira parte ficou ainda marcada por um penálti assinalado pelo árbitro por falta de Van Dijk sobre um adversário. No entanto, o juiz da partida alterou a decisão depois de entender que existiu uma falta sobre Endo no início da jogada.



A superioridade do Crystal Palace continuou na segunda parte mesmo com a entrada de Joe Gómez para o lugar de Endo. Foi, por isso, sem surpresas que os londrinos saltaram para a frente do marcador por Mateta, num penálti a punir falta de Quansah.



Klopp voltou a mexer e lançou Gakpo e Konaté na tentativa de virar a partida. As trocas ão tiveram efeitos imediatos o que levou o alemão a operar novas substituições, lançando Curtis Jones e Harvey Elliott para os lugares dos «apagados» Szoboszlai e Darwin. E o segredo do triunfo dos «reds» no sul de Londres esteve aí: na entrada de Elliott.



O jovem inglês «arrancou» o segundo cartão amarelo a Ayew, um minuto após ter entrado (75m). Em vantagem numérica, o Liverpool igualou a contenda no minuto seguinte por Salah, que aproveitou uma bola perdida na área - golo 200 do egípcio.

À entrada para o primeiro dos dez minutos de compensação, Elliott fez o 2-1 com um remate de fora da área, consumando a reviravolta do emblema de Merseyside.

Mesmo em desvantagem numérica, o Crystal Palace ainda ameaçou a igualdade nos minutos finais do encontro, mas Alisson impediu que Joachim Andersen fosse herói.



O Liverpool chega aos 37 pontos e ultrapassou o líder Arsenal, que tem 36, e apenas joga às 17h30 deste sábado, em casa do Aston Villa. Por seu turno, o Crystal Palace é 14.º, mas ainda pode ser alcançado pelo Nottingham nesta ronda.