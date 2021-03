O Leicester venceu este sábado o Brighton, no estádio Amex, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Premier League inglesa.

As raposas, na estreia a titular do português Sidnei Tavares, ao seu terceiro jogo pela equipa principal, chegaram ao intervalo a perder fruto do golo de Lallana ao minuto dez, mas deram a volta após o descanso.

Iheanacho empatou aos 62 minutos e, já após a saída de Tavares aos 72 minutos, Amartey assinou o golo da reviravolta, ao minuto 87.

Sidnei Tavares chegou a ter uma ocasião clara para marcar o golo do empate aos 25 minutos, mas viu Robert Sánchez negar-lhe as intenções.

Com este resultado, o Leicester isola-se à condição no segundo lugar, com 53 pontos, pressionando o Manchester United, que tem 51 pontos e joga o dérbi ante o City, no Etihad, este domingo. O Brighton é 16.º, com 26 pontos.

A ocasião de Sidnei Tavares na primeira parte: