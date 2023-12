O Liverpool voltou a realizar a sua visita anual às crianças do hospital pediátrico de Alder Hey, naquele que é sempre um momento natalício e de encher os corações.



O plantel do clube inglês publicou nas redes sociais um vídeo da visita, onde se vê Jürgen Klopp e diversos jogadores, como Mohamed Salah, Alexander-Arnold, Alisson, entre outros, a interagirem com várias crianças hospitalizadas, oferecendo presentes e boa disposição.



Os reds têm por hábito fazer esta visita na altura do Natal, e este ano não foi exceção, sendo notória a felicidade dos jovens, das enfermeiras e dos médicos.



Pode não ser na Premier League, mas o Liverpool soma três pontos com esta vitória. Veja: