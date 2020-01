Com uma mistura entre jogadores da equipa principal e da equipa sub-23, o Liverpool derrotou o Everton em Anfield por 1-0 e apurou-se para os 16 avos da Taça de Inglaterra.



Com Minamino em estreia absoluta pelos «reds», acabou por ser Adrián San Miguel a brilhar na primeira metade a negar o golo a Richarlison, Calvert-Lewin e Holgate. Do outro lado, Pickford brilhou num disparo cruzado de Origi.



Ficha de jogo



O jogo foi diferente na segunda metade. Houve menos oportunidades e lances de perigo. Acabou por ser o «menino» Curtis Jones, de 18 anos, a resolver com um golo sensacional: recebeu perto da quina da área e colocou a bola na «gaveta» da baliza de Everton.



Assim, o Liverpool venceu o dérbi de Merseyside e apurou-se para a ronda seguinte.



O golo de Curtis Jones: