O Reading falhou a subida à liderança do Championship ao empatar (1-1) frente ao Sheffield Wednesday, em Hillsborough, numa partida da 15.ª jornada da prova.



Os «owls» começaram a vencer graças a um golo de Paterson aos 13 minutos. Com Alfa Semedo e Lucas João em campo todo o encontro, os «royalls» beneficiaram do vermelho direto exibido a Shaw, para igualar a partida. Livre lateral de Ejaria e cabeceamento certeiro do avançado português à antiga equipa.



Na segunda metade o técnico do Reading, Veljko Paunovic, lançou Tomás Esteves para os vinte minutos finais, mas o resultado não sofreu alterações.



Por seu turno, Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo foram titulares no nulo do Nottingham Forest na receção ao Watford de Quina (jogou 75 minutos).



Veja o golo de Lucas João a partir dos 30 segundos: