Quentinho. Assim foi o dérbi de Merseyside entre Liverpool e Everton. No final, os «reds» foram mais fortes e ganharam por 2-0 com golos de Robertson e de Origi, este último a passe de Luis Díaz.



Com Diogo Jota a fazer companhia a Mané e Salah, as oportunidades de golo escassearam no primeiro tempo. A equipa de Jurgen Klopp sentiu muitas dificuldades para furar a muralha defensiva dos toffees. Se as oportunidades praticamente não existiram no primeiro tempo, as picardias sucederam-se. O dérbi jogou-se como se deve jogar, no fundo.



O técnico alemão do Liverpool esperou até ao minuto 60 para fazer duas alterações que se revelaram decisivas no desfecho do encontro. Luis Díaz e Origi renderam Keita e Mané com Alexander-Arnold a passar a jogar no meio-campo.



Volvidos dois minutos, os «reds» desbloquearam o marcador graças a um cabeceamento de Robertson a passe de Salah. Em desvantagem, a formação de Frank Lampard libertou-se um pouco das amarras e assustou Alisson com um pontapé de Gray.



Foi já sem Jota em campo, substituído por Henderson aos 82 minutos, que Anfield respirou fundo. Minuto 85, Luis Díaz cruzou de forma acrobática e involuntarialmente assistiu Divock Origi para um desvio oportuno de cabeça à boca da baliza e fixou o resultado final.



Assim o Liverpool segue com 79 pontos, a um ponto do líder Manchester City. Por sua vez, o Everton caiu para a zona de descida, é 18.º colocado, depois da vitória do Burnley na receção aos Wolves.