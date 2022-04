O Tottenham não foi além de um nulo no dérbi com o Brentford, na zona oeste de Londres, e perdeu o quarto lugar para o Arsenal, o úlimo que dá entrada direta na Champions.



O «Bees» criaram, de resto, as melhores ocasiões do encontro por Toney, mas Lloris brilhou e manteve a sua baliza a zeros. Na segunda parte, o internacional francês brilhou para evitar o golo de Eriksen contra a ex-equipa.



Com este nulo os spurs perderam o quarto lugar para o rival do norte de Londres, o Arsenal que este sábado bateu o Manchester United. Os dois emblemas estão separados por dois pontos a quatro jornadas do final. Por seu turno, o Brentford é 11.º com 40 pontos em igualdade pontual com o Brighton, formação que apenas joga este domingo.



Classificação da Premier League