O Wolverhampton averbou a segunda derrota consecutiva na Premier League. Este domingo, a armada lusa dos lobos saiu derrotada da visita a Turf Moor, casa do Burnley (1-0).



Com Semedo, José Sá, Moutinho e Fábio Silva de início, a equipa de Bruno Lage chegou ao intervalo com um nulo no marcador. O nulo foi quebrado ao minuto 62 po Vydra após assistência de Weghorst.



Trincão e Pedro Neto foram lançados na equipa dos Wolves, mas o resultado não sofreu mais alterações. Refira-se que Toti Gomes e Chiquinho não saíram do banco de suplentes enquanto Rúben Neves e Podence foram baixas por lesão.



Por sua vez, o Chelsea conseguiu uma vitória em cima do apito final no dérbi londrino frente ao West Ham. Os blues sentiram dificuldades para quebrar a organização dos «hammers» e apenas na segunda parte é que o jogo partiu.



Os campeões europeus desperdiçaram várias ocasiões para marcar enquanto Mendy evitou o golo de Yarmolenko. Tuchel recorreu a Ziyech, Pulisic e Lukaku para tentar chegar à vitória e foi feliz. O internacional belga conquistou uma grande penalidade - Dawson foi expulso por agarrar o gigante dos blues -, mas Jorginho permitiu (de forma incrível) a defesa de Fabianski aos 87 minutos.



O jogo parecia caminhar para um 0-0 até que Pulisic, qual capitão América, surgiu solto na área para desviar o cruzamento de Alonso para o fundo da baliza do West Ham.



No outro jogo que começou às 14h00, Brighton e Southampton empataram a dois golos.



O Chelsea segue no terceiro lugar da Premier League com 65 pontos, mais cinco que o Arsenal, quarto classificado. Por sua vez, o West Ham é sétimo com 52 pontos e tem mais três que os Wolves, a primeira equipa fora da zona de apuramento para as provas da UEFA. Já o Brighton é 11.º com 41 pontos, um lugar acima do Southampton e o Burnley, por último, é saiu da zona de descida por troca com o Everton, clube que defronta esta tarde o Liverpool.



A classificação da Premier League