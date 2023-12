Já não se pode dizer que seja uma surpresa, uma derrota do Manchester United na liga inglesa. Afinal, já são nove os jogos perdidos pela equipa de Erik ten Hag em 20 jornadas da prova.

Nuno Espírito Santo está mesmo a relançar o Forest – apesar de ainda arriscar ser traído por falhas técnicas de alguns dos seus jogadores.

A equipa da casa assumiu o jogo, olhou o United nos olhos e procurou a vitória. Adiantou-se no marcador aos 64 minutos, com um golo do médio argentino Nico Domínguez, a passe do compatriota Montiel.

O Manchester United chegou à igualdade graças a uma oferta do guarda-redes Turner: inseguro a jogar com os pés, deu a bola a Garnacho. O argentino assistiu Rashford, que fez o empate aos 78 minutos.

Parecia abrir-se caminho para uma reviravolta no marcador, mas foi o Nottingham Forest que chegou à vitória, quatro minutos depois.

Marcou Morgan Gibbs-White – que já tinha trabalhado com Nuno no Wolverhampton - assistido por Elanga.

Nos últimos minutos, Bruno Fernandes bem tentou lançar o Manchester United para o golo, mas o guarda-redes Turner compensou nessa fase com as mãos o erro que tinha cometido com os pés.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot fizeram toda a partida; na equipa da casa, Nuno Tavares não saiu do banco de suplentes.

O Nottingham Forest chegou aos 20 pontos, afastando-se do fundo da tabela. O Manchester United mantém-se com 31 na sétima posição.