Com a pandemia de Covid-19, praticamente todas as equipas têm treinado em conjunto por videoconferência. Esta sexta-feira, os jogadores do Liverpool e equipa técnica juntaram-se para treinar.



No entanto, antes da sessão de trabalho começar, Virgil van Dijk decidiu começar a brincar com Lovren por causa do cabelo. Logo de seguida, o holandês «picou» Sadio Mané, acusando-o de tirar as fotos dos treinos que faz todas no mesmo dia.



Jurgen Klopp intrometeu-se na conversa e defendeu Mané. Tudo entre risos e com muita boa disposição. O alemão pediu aos jogadores para cantarem os parabéns a Harvey Elliott que cumpriu 17 anos no passado dia 4 de abril em diferentes línguas.



Cantou-se em inglês, português, holandês, albanês, senegalês, enfim, sempre com Oxlade-Chamberlain a provocar gargalhas gerais.



Este é o vídeo mais engraçado que vai ver esta sexta-feira: