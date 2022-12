Terminado o Mundial 2022, começa a contagem decrescente para o regresso dos campeonatos principais nacionais. A Premier League volta um dia depois do Natal, no mítico «Boxing Day» e como preparação para esse regresso, o Fulham, de Marco Silva e o «vizinho» West Ham defrontaram-se num dérbi londrino.

O brasileiro Andreas Pereira, que chegou esta temporada ao Craven Cottage, protagonizou um momento incrível ao conseguir desenvencilhar-se de três adversários e prosseguir a jogada. Um gesto técnico que terá deliciado não apenas os adeptos mas também o treinador português.

A partida terminou empatada a uma bola, com o ex-benfiquista Carlos Vinícius a estrear-se a marcar com a camisola do Fulham.

Veja o vídeo da jogada de Andreas Pereira: