Beryl Gill cumpre este domingo 80 anos e foi surpreendida por Jan Vertonghen, defesa do Tottenham, clube que apoia desde que se lembra.



O internacional belga esteve à conversa com a adepta no dia do seu aniversário. Durante o diálogo, Beryl Gill confessou que tem lugar anual no estádio dos spurs junto a um dos cantos de uma das balizas.



«Da próxima vez corro para o teu canto se marcar perto do final. Não sei quando vai acontecer, mas espero que seja ainda esta época», prometeu o jogador de 32 anos, provocando um sorriso a Beryl Gill.



Os dois partilharam ainda as tarefas que têm feito durante a quarentena, com Vertonghen a revelar que os filhos estão a estranhar o facto de estar tanto tempo em casa.