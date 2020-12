Cedido pelo Benfica ao Tottenham, Carlos Vinícius confessou estar satisfeito com o início de temporada que está a realizar ao serviço do emblema inglês. Lembre-se que o avançado brasileiro anotou três golos nas seis partidas que disputou.



«Sinto-me muito feliz com este início no Tottenham e por ajudar a equipa. Estou motivado para fazer ainda mais. Tanto o plantel como a equipa técnica receberam-me muito bem, sinto-me em casa», assumiu, em entrevista ao Globo Esporte.



O jogador brasileiro explicou o sucesso dos «spurs» neste arranque de temporada e teceu elogios a José Mourinho.



«É importante chegar a um clube novo e fazer golos. Isso dá ainda mais confiança. No entanto, é fruto do trabalho coletivo. Temos um plantel com jogadores de grande qualidade e um treinador fantástico. Temos tudo para fazer uma grande temporada», referiu.

Vinícius pode transferir-se em definitivo do Benfica para Londres no final da temporada, caso o Tottenham exerça a opção de compra estipulada no negócio.