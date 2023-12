Ao fim de sete anos, Granit Xhaka deixou o Arsenal no verão e rumou ao Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso e Grimaldo. O médio recordou numa entrevista a conturbada passagem pelos «gunners» e afirmou que nunca teve a melhor relação com os adeptos da equipa londrina e que só não saiu mais cedo do Emirates devido a Mikel Arteta.

«O Arsenal faltou-me ao respeito, eu era o capitão! Era óbvio que queriam livrar-se de mim o mais rapidamente possível, à exceção de uma pessoa, chamada Mikel Arteta», disse ao «The Athletic».

Na mesma entrevista, Granit Xhaka deixou rasgados elogios ao treinador do Arsenal e explicou como Arteta o convenceu a ficar nos «gunners».

«Quando o conheci e falámos pela primeira vez, já tinha voo marcado e as malas feitas. O meu coração e a minha alma já tinham deixado o Arsenal, disse-lhe que a melhor solução seria eu sair, mas ele pediu-me para ficar. Hesitei, não conseguia imaginar-me a voltar a jogar pelo Arsenal, só queria ir para um clube onde os meus próprios adeptos não me assobiassem. Mas o Arteta foi tão convincente e, pela primeira vez na vida, tomei uma decisão sem consultar a minha família. Mudei de ideias e, a partir desse dia, voltei aos treinos como se nada tivesse acontecido», referiu.



O internacional suíço ficou no Arsenal com Arteta, brilhou e saiu pela porta grande, voltando à Alemanha para jogar no Leverkusen - já tinha representado o Monchengladbach.