O Bayern Munique foi goleado em Frankfurt, mas o Bayer Leverkusen não foi capaz de aproveitar o deslize do atual campeão. Ou melhor, aproveitou, mas pouco.

Na deslocação ao terreno do Estugarda, a equipa de Xabi Alonso, líder da Bundesliga, empatou a uma bola, em jogo da 14.ª jornada da competição.

O resultado, diga-se, foi construído em sete minutos: aos 40, Chris Fuhrich abriu o marcador para a equipa da casa, servido por Vagnoman.

No início da etapa complementar, aos 47 minutos, Florian Wirtz fez o empate, assistido por Victor Boniface.

Com este resultado, o Leverkusen soma o segundo empate seguido no campeonato alemão e lidera agora com 36 pontos: tem mais quatro do que o Bayern, mas mais um jogo. O Estugarda está em terceiro, com 31 pontos.