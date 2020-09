Eoin Bradley, jogador do Coleraine, da Irlanda do Norte, foi suspenso seis jogos por urinar no relvado durante um jogo.

O caso remonta a 27 de julho, dia do jogo com o Ballymena, das meias-finais da Taça. Antes do prolongamento, enquanto o técnico falava ao grupo, Eoin Bradley decidiu urinar em pleno relvado, desviando os calções, mas foi "apanhado" pela transmissão televisiva.

A federação decidiu instaurar um processo, e agora decidiu aplicar seis jogos de castigo ao avançado de 36 anos.