Stephen Kenny já não é selecionador da República da Irlanda. O anúncio foi feito pela federação de irlandesa de futebol, através de um comunicado, depois de o país ter falhado o apuramento para o Euro 2024.

Como é habitual, nestas situações, a federação agradece ao treinador o seu «trabalho árduo, profissionalismo e dedicação inabalável à equipa, aos adeptos e ao futebol irlandês», acabando com o desejo dos «maiores êxitos para o futuro».

A Irlanda terminou a qualificação no quarto lugar do Grupo B, atrás da França, dos Países Baixos e da Grécia, ficando apenas à frente de Gibraltar. Os ‘Boys in Green»’ somaram apenas seis pontos.

Tendo ficado em terceiro lugar no respetivo grupo da Liga das Nações da UEFA, a Irlanda não teve acesso ao play-off.

Stephen Kenny estava no cargo desde abril de 2020, depois de ter orientado a seleção de sub-21.

