Na antevisão ao duelo da quarta jornada do Grupo J do apuramento para o Euro 2024, o selecionador da Islândia, Age Hareide, prometeu que os nórdicos vão apresentar-se em bom plano e acredita que podem causar uma surpresa perante Portugal.

«É mais fácil para nós jogar contra equipas de grande nível. Elevamos o nosso jogo. Portugal é favorito e nós até gostamos desse papel. Isso é bom para nós. Ficamos mais soltos. Neste momento, se calhar, seria mais difícil jogar com o Liechtenstein do que jogar contra Portugal. Acredito que, com alguma sorte, podemos surpreender», afirmou Age Hareide, em Reiquiavique.

«Estamos bem fisicamente e vamos dar boa luta. Portugal é uma boa equipa, tem grandes jogadores, mas não é a melhor equipa. Além disso, sabemos que há jogadores em dificuldades físicas. Por isso, vamos ver», acrescentou.

Caso vá a jogo, Cristiano Ronaldo vai chegar à 200.ª internacionalização com a camisola das Quinas, mas Hareide quer estragar a possível “festa” do capitão português.

«Conheço o Ronaldo dos tempos ainda do Manchester United, quando era apenas um miúdo, estamos a falar há 20 anos. E, nessa altura, a forma como treinava e jogava era fantástica. É um jogador fantástico. Vai alcançar um número incrível. Mas nós estamos cá para estragar esse dia», vincou.

Já o capitão Aron Gunnarsson enalteceu o «respeito» pela seleção portuguesa.

«Temos respeito por Portugal, mas, no relvado, quando o jogo começa, damos tudo pelo nosso país. Vamos lutar o máximo. Sabemos que Portugal tem bons jogadores, sabemos do que eles são capazes. Temos que nos organizar para minimizar essa ameaça», afirmou o médio de 34 anos.

