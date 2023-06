Daniel Sieber foi o árbitro nomeado pela UEFA para apitar o Islândia-Portugal, jogo da quarta jornada do grupo J da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.



O árbitro germânico vai ter como assistentes os compatriotas Jean Seidel e Rafael Foltyn enquanto Daniel Schlager é o quarto árbitro. A equipa de videoarbitragem é igualmente alemã: Bastian Dankert é o VAR e contará com o apoio de Benjamin Brand (AVAR).



Lembre-se que Portugal lidera de forma isolada o grupo J com nove pontos, em virtude de três vitórias em três jogos. Por sua vez, a Islândia ocupa o quinto posto com apenas três pontos.



O jogo realiza-se na próxima terça-feira, às 19h45, em Reiquiavique.