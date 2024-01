O Hapoel Beer Sheva goleou este sábado na deslocação ao terreno do Hapoel Tel Aviv (4-0), em jogo da 16.ª jornada do campeonato israelita.

Miguel Vítor foi titular, capitão de equipa e esteve em destaque: foi do luso-israelita formado no Benfica o golo que abriu o marcador, aos 20 minutos, após uma assistência de Oulad Omar.

Na etapa complementar, a jogar com um a mais, a formação visitante – que também teve Hélder Lopes no onze – ampliou a vantagem, com golos de Eden Shamir e Rotem Hatuel, este com um bis.

De resto, Miguel Vítor fez o quinto golo da época, em 17 jogos.

Com este resultado, o Hapoel Beer Sheva é quarto classificado, com 27 pontos, ao passo que o Hapoel Tel Aviv é sétimo, com 20.