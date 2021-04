Além da Superliga europeia, o presidente da Juventus abordou a temporada aquém da equipa, defendendo Cristiano Ronaldo. De resto, face à conjuntura económico, há rumores de que a Vecchia Signora não pode suportar o salário do internacional português (cerca de 30 milhões de euros por ano), algo que Andrea Agnelli desmentiu.



«Nunca me arrependi de ter contrato Cristiano Ronaldo. Se pudesse recuar no tempo, voltaria a fazê-lo», em declarações ao La Repubblica.



A época de estreia de Pirlo no comando técnico da Juve não está a correr de feição. A equipa estás em vias de perder o campeonato, caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o FC Porto, embora tenha conquistado a Supertaça e tenha hipótese de vencer a Taça.



Ainda assim, o dirigente da Juventus não está arrependido de ter promovido o jovem treinador à primeira equipa. «Quanto a Pirlo, também não há arrependimento», sublinhou.