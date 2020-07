A Atalanta recebeu e goleou esta terça-feira o Brescia por 6-2 em Bergamo, em jogo da 33.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

A grande figura da equipa orientada por Gian Piero Gasperini - sobre a qual pode ler um trabalho especial esta semana no Maisfutebol – foi Pasalic, que fez um hat-tric, cm golos aos dois minutos, aos 55 e aos 58. Pelo meio, na primeira parte, os tentos de De Roon (25m), Malinovski (28m) e Zapata (30m) permitiram um resultado de 4-1 ao intervalo.

Para o Brescia, marcaram Torregrossa, aos oito minutos, bem como Spalek, que assinou o 6-2 final ao minuto 83.

Com este resultado, a Atalanta soma agora 70 pontos e sobe, à condição, ao segundo lugar, com mais dois pontos que a Lazio e que o Inter, que têm ambos 68, mas menos um jogo: o Inter vai a Udine esta quarta-feira e a Lazio joga na casa da SPAL, na quinta-feira. O Brescia é 19.º e penúltimo, com 21 pontos. Está a nove dos lugares de permanência (o Génova é 17.º, com 30 e menos um jogo).

São já 93 golos para a Atalanta na Serie A, sendo que só uma equipa marcou 93 ou mais golos no principal campeonato italiano nos últimos 60 anos: o Nápoles, em 2016/2017, apontou 94. E ainda faltam cinco jornadas para a equipa de Bergamo aumentar a conta…