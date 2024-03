A Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, empatou a dois golos em casa da Juventus, em jogo da 28.ª jornada do campeonato italiano.

O conjunto de Bérgamo adiantou-se no marcador em cima do minuto 35, na sequência de um livre trabalhado, que terminou com um excelente remate de Teun Koopmeiners.

A resposta da «vecchia signora» só surgiu na segunda parte. No espaço de quatro minutos, a formação de Turim deu a volta ao resultado, com os golos de Andrea Cambiaso (66m) e Arkadiusz Milik (70m), que rendeu o castigado Dusan Vlahovic.

A Atalanta, contudo, conseguiu chegar de novo à igualdade, à entrada para o último quarto de hora da partida, graças ao bis de Koopmeiners.

Com este empate, a Atalanta - que não vence há cinco jogos para todas as competições - mantém o sexto lugar na tabela, com 47 pontos, os mesmos da Roma (quino), que ainda não entrou em ação nesta ronda. Já a Juventus, cai para terceiro, com 58 pontos, a um do Milan, segundo classificado, que já este domingo venceu o Empoli (1-0).

Classificação da liga italiana

Recorde-se que Atalanta e Sporting defrontam-se na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em solo italiano, na próxima quinta-feira, depois da igualdade a um golo em Alvalade.