Este domingo, o Milan, sem Rafael Leão, venceu em casa o Empoli, por 1-0, em jogo referente à 28.ª jornada da liga italiana.

Com o português de fora por acumulação de amarelos, foi Pulisic, aos 41 minutos, que entrou em ação e à entrada da área fez o único golo da partida, depois de assistência de Okafor.

Com esta vitória o Milan sobe ao segundo lugar do campeonato, com 59 pontos, enquanto que o Empoli afunda-se na tabela e está perto dos lugares de despromoção, em 16.º, com 25 pontos, mais um do que os lugares de despromoção.