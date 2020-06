A Roma anunciou a suspensão de Gianluca Petrachi, diretor desportivo da equipa que é treinada por Paulo Fonseca.

Numa nota publicada nas redes sociais, os giallorossi não revelam os motivos que levaram ao afastamento de Petrachi, cujo cargo será ocupado por Guido Fienga, CEO do clube.

De acordo com a imprensa italiana, Petrachi ficou descontente com o conteúdo de uma entrevista dada na quinta-feira pelo proprietário do clube, James Pallotta, aos canais próprios dos giallorossi. O empresário norte-americano deixou elogios ao trabalho de Paulo Fonseca, do CEO do clube, do manager, mas não mencionou o nome do diretor-desportivo, que terá, segundo o Tuttosport, enviado ao líder do clube uma SMS ofensiva.