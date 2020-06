O Manchester City antecipou o regresso da liga de uma forma muito criativa. Com recurso a imagens do videojogo Call of Duty: Warzone, os campeões ingleses deixaram a mensagem «let the real games begin» (deixem os jogos a sério começar).

No vídeo pode-se ver o que é o início de um jogo comum de «Call of Duty: Warzone», em que um paraquedista cai numa zona do mapa escolhida por si. Ao aterrar, o jogador entra por uma porta em que se pode ver uma televisão com as imagens do icónico golo de Sergio Aguero ao QPR, que deu o título aos citizens em 2012.



O Man. City entra esta quarta-feira em campo frente ao Arsenal, às 20h15, em jogo em atraso da 28.ª ronda da Liga.

Veja o vídeo associado ao artigo.