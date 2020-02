Cristiano Ronaldo salvou a Juventus em Milão e no final, o jogador português recebeu grandes elogios de um companheiro de equipa e de outra das figuras do jogo: Gianluigi Buffon.

«É incrível. Tenho de admitir que uma das principais razões para ter voltado para a Juventus foi a oportunidade de poder jogar e treinar com o Cristiano Ronaldo. É um jogador extraordinário», disse o histórico guardião italiano.

Tudo sobre futebol internacional

Buffon mostrou-se ainda satisfeito com a sua prestação no encontro. «Esta exibição explica por que razão continua a jogar. Estou bem, desfrutei e exibi-me a um bom nível. Fico com vontade de continuar», acrescentou.