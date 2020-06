O ex-Benfica Bryan Cristante contou que foi vítima de uma tentativa de assalto na passada sexta-feira de manhã, em Roma.



«Estava parado num semáforo e um homem com capacete de mota colocou a cabeça dentro do meu carro e tentou roubar-me«, começou por dizer o jogador da Roma, ao jornal «Il Messaggero».



O internacional italiano revelou que reagiu e agrediu o assaltante. «Assim que me apercebi do que estava a acontecer, reagi e dei-lhe dois murros no capacete. Foi com tanta força que a viseira partiu e ele caiu», referiu, acrescentou que «pouco depois apareceu outro homem e arrastou-o dali para fora».



Este é o segundo assalto em Itália a envolver jogadores. Recorde-se que Samu Castillejo foi assaltado em Milão também quando estava parado num semáforo, tendo ficado sem um relógio.