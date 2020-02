Cesare, Paolo e Daniel. Já há três gerações de Maldini’s na história do Milan.

Depois de Cesare e Paolo se terem tornado lendas dos rossoneri, este domingo estreou-se o mais novo, Daniel, no empate a uma bola na receção ao Hellas Verona.

«Foi um sonho, foi pena o resultado. Esta estreia foi um objetivo que eu tinha. Agora, espero continuar neste caminho. Senti uma grande emoção neste domingo e tive o apoio do meu pai [atual diretor desportivo do clube de AC Milan]», disse, no final da partida.

Daniel Maldini deu assim continuidade ao legado da família Maldini no Milan. O avô, Cesare, foi jogador de 1954 e 1966 e treinador de 1972 a 1974. Segui-se depois Paolo, o pai de Daniel, que disputou 902 jogos pelo clube, com 33 golos marcados.