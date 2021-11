Minutos após a goleada ao Veneza, a Atalanta informou que Gian Piero Gasperini renovou contrato até 2024 pela voz do seu CEO, Luca Percassi.



«Estou feliz por anunciar que formalizámos o acordo alcançado há algum tempo. Gasperini assinou um novo vínculo válido até 2024 com opção de o prolongar até 2025. É uma demonstração de que ele acredita no nosso projeto», referiu, citado pela Sky italiana.



O técnico italiano, de 63 anos, está no clube desde 2016 e fez história ao conduzir a Atalanta à Liga dos Campeões. Antes disso, Gasperini teve experiências no Génova, no Inter e no Palermo.