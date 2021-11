A Atalanta goleou o Veneza por 4-0, num dos dois jogos inaugurais da 15.ª jornada da Serie A.



O conjunto de Bérgamo praticamente resolveu o encontro logos nos minutos iniciais. Mario Pasalic bisou entre o minuto 7 e o minuto 12 e deixou a equipa de Gasperini bem confortável na partida.



Mesmo sem Zapata, Mæhle ou Toloi, a Atalanta dominou o adversário a seu bel-prazer e dilatou, com naturalidade, o resultado. Teun Koopmeiners estreou-se a marcar pela equipa italiana com um disparo de fora da área e Pasalic chegou à hat-trick com um pontapé à meia-volta após uma bela jogada de Muriel.



No outro jogo qeu teve início às 17h30, a Sampdoria de Adrien perdeu no Artemio Franchi por 3-1.



Com o internacional português na equipa inicial, o emblema de Génova entrou a vencer no encontro em Florença graças a um golo de Gabbiadini logo aos 15 minutos. No entanto, a resposta da Fiorentina não tardou e chegou por Callejón aos 23 minutos. Nem dez minutos depois, o inevitável Vlahovic chegou ao 12.º golo no «Calcio» e consumou a reviravolta «viola».



Em cima do apito para o intervalo, a Fiorentina chegou ao 3-1 final por intermédio de Riccardo Sottil.



A Atalanta igualou o Inter de Milão à condição no terceiro lugar enquanto a Fiorentina reforçou o sexto posto, embora ainda possa ser alcançada pela Juve nesta ronda. Por sua vez, a Sampdoria ocupa o 15.º posto em igualdade pontual com o Veneza.



