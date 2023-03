A Comissão Europeia congelou o envio de 19 mil milhões de euros a Itália, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência do país, por dúvidas sobre alguns investimentos, entre eles em dois estádios desportivos.

O país solicitou, em dezembro último, a libertação da terceira parcela de fundos, cifrada em cerca de 19 mil milhões de euros, condicionada ao cumprimento de determinados objetivos e metas no segundo semestre de 2022.

Contudo, e levantadas dúvidas por parte de Bruxelas quanto aos financiamentos, foi acertado com Roma o adiamento em mais um mês para o envio desta parcela. «O governo vai fornecer mais evidências para suportar a elegibilidade de todas as intervenções, particularmente as incluídas nos planos urbanos integrados de Veneza e Florença», referiu o gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni, na segunda-feira.

O governo de Itália pretende utilizar parte dos fundos para remodelar o estádio da Fiorentina (55 milhões de euros em fundos europeus) e construir um novo recinto perto de Veneza (com 93,5 milhões de euros dos fundos).

Em causa, nesta altura, estão três problemas. Além dos planos do governo italiano para os estádios, há ainda questões sobre concessões portuárias e investimentos em redes de aquecimento urbano, que Bruxelas quer ver melhor esclarecidas.