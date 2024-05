A Fiorentina operou uma reviravolta sensacional na visita à Sardenha frente ao Cagliari (3-2), confirmou o apuramento para a Liga Conferência e continua a sonhar com o apuramento para a Liga Europa.



O duelo da 38.ª jornada, disputado na Sardenha, foi impróprio para cardíacos, sobretudo nos minutos finais. Mas já lá vamos. O conjunto «viola» chegou ao intervalo a vencer graças a um golo de Bonaventura aos 39 minutos.



Na segunda metade, Deiola igualou a contenda aos 64 minutos e deu início à recuperação do conjunto de Ranieri. A cinco minutos do final, Mutandwa consumou a reviravolta do Cagliari e pareceu ter decidido a partida, no entanto, a Fiore encontrou forças para responder.



Nico González fez o 2-2 aos 89 minutos e no longo período de compensação, Arthur Melo fez o 3-2 aos 90+13 (!) e deu a reviravolta à Fiorentina que chegou aos 57 pontos, assegurou a Liga Conferência em 2024/25 e ficou a três da Lazio, a primeira equipa em zona de apuramento para a Liga Europa. Se não conseguir via Serie A, a equipa de Vicenzo Italiano pode assegurar a presença na Liga Europa via Liga Conferência se bater o Olympiakos na final.



Já o Cagliari é 15.º classificado e tem a permanência garantida.



Classificação da Serie A