A Roma comunicou que foram aprovadas duas resoluções preparatórias para que luz verde para a construção do novo estádio seja uma realidade, o que deverá acontecer nas próximas semanas.

O projeto da nova casa da equipa treinada por Paulo Fonseca foi inspirado no Coliseu de Roma e terá capacidade para 52 mil espectadores. Vai nascer na parte sudoeste da capital italiana, nos terrenos de um antigo hipódromo e terá um custo.

Recorde-se que o projeto para a construção do novo estádio da Roma foi inicialmente apresentado em 2014, com início dos trabalhos previstos para 2016. A obra acabou por não avançar, mas está agora mais perto do que nunca de ser uma realidade.

Em 2014, o presidente dos romanos, James Pallotta, disse que o estádio custará perto de 300 milhões euros. No entanto, o valor total ascenderá aos mil milhões de euros devido à construção de outras infraestruturas - nas quais se incluem campos de treino - e vias de acesso.

A Roma partilha o Estádio Olímpico de Roma com a Lazio, que também planeia construir um novo complexo.