Depois da derrota no Giuseppe Meazza, o Nápoles regressou este domingo às vitórias no campeonato italiano, desta feita na visita ao reduto da Sampdoria, por 2-0, na 17.ª jornada.

Logo aos seis minutos, a equipa comandada por Luciano Spalletti desperdiçou um penálti, depois de Politano enviar a bola ao poste.

Contudo, aos 19 minutos, o líder da liga italiana viria a colocar-se na frente, pelo melhor marcador da prova, Victor Osimhen, que desviou na área após um cruzamento do português Mário Rui, titular na partida.

Ainda antes do intervalo, Tomas Rincón foi expulso com cartão vermelho direto (39m), depois de uma entrada duríssima sobre o avançado nigeriano, que seguia em boa posição para a baliza da Sampdoria.

As contas no Luigi Ferraris ficaram seladas aos 82 minutos, após uma cobrança exímia de um penálti por Eljif Elmas.

O Nápoles continua líder, agora com 44 pontos, mais sete do que a segunda classificada Juventus e mais oito do que o Milan, que ainda entra em campo este domingo diante da Roma. A Sampdoria, por seu turno, está no 18.º posto, seis pontos abaixo da linha de água.

A classificação da Serie A

No primeiro jogo do dia, a Salernitana empatou a uma bola na receção ao Torino.

Já a Lazio, esteve a vencer por 2-0, mas permitiu o empate ao Empoli no Olímpico.

O ex-FC Porto Felipe Anderson abriu a contagem aos dois minutos e Zaccagni (54m) deu maior conforto à equipa de Maurizio Sarri. Porém, Caputo e Razvan Marin, aos 83 e 90+4 minutos, restabeleceram a igualdade.

Desta forma, a Lazio sobe ao quinto lugar, mas a Roma de José Mourinho pode ultrapassar o rival caso vença em Milão.

Também este domingo, Spezia e Lecce empataram sem golos.