Depois de ter vencido o Monza na ronda anterior, a Salernitana não saiu do nulo na visita ao Luigi Ferraris, casa da Sampdoria, numa partida da 25.ª jornada da Liga.



O conjunto orientado por Paulo Sousa criou a melhor ocasião de golo do encontro por Junior Sambia, mas Laudero fez uma excelente defesa e evitou o 0-1.



Este foi, de resto, o segundo jogo do dia sem golos. De manhã, Hellas Verona, sem Veloso, empatou a zero no terreno da Spezia.



A Sampdoria divide agora o último lugar com a Cremonese enquanto a Salernitana está na 16.ª posição com 25 pontos. Por seu turno, a Spezia está logo atrás, no 17.º posto, três pontos à frente do Hellas, a primeira equipa em zona de descida.



Classificação da Serie A