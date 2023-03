Maurizio Sarri ajudou o Nápoles a afirmar-se de novo no futebol italiano entre 2015 e 2018 e, esta sexta-feira, esteve do outro lado comandou a Lazio ao triunfo na casa do líder da Serie A, na abertura da 25.ª jornada (0-1).

Os comandados de Luciano Spalletti, que vinham de oito vitórias consecutivas no campeonato, sofreram, esta noite, a primeira derrota caseira da época (a terceira no total), graças a um golo do uruguaio Matías Vecino, num forte remate de fora da área, aos 67 minutos de jogo.

Num jogo em que Mário Rui esteve de fora no Nápoles por castigo, foi outro português a festejar, o guarda-redes Luís Maximiano, suplente não utilizado na equipa visitante.

No final, e com o único golo apontado por Vecino, é mesmo caso para dizer que a Lazio foi mesmo um mau vizinho esta noite, para os napolitanos.

Apesar da derrota, o Nápoles segue tranquilamente na liderança, com os mesmos 65 pontos. A Lazio, que somou a terceira vitória seguida na Serie A, dá uma prova de força na luta pelos lugares de Liga dos Campeões: ascende à condição ao segundo lugar, com 48 pontos, mais um do que Inter e Milan, ambos com 47. O Inter joga no domingo em casa ante o Lecce e o Milan visita a Fiorentina este sábado.