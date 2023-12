A Roma, de José Mourinho, venceu em casa o campeão Nápoles por 2-0 e regressou às vitórias na Serie A. Rui Patrício foi titular na equipa do treinador português, enquanto Mário Rui foi aposta inicial no conjunto napolitano.

Aos 38 minutos, um dos momentos do jogo. Mourinho desentendeu-se com Kvaratskhelia e chegou mesmo a estar cara a cara com o avançado do Nápoles.

Já no segundo tempo, e aos 66 minutos, o campeão italiano ficou a jogar com menos um em campo. Politano pontapeou Zalewski, que o estava a agarrar, e viu o cartão vermelho direto.

A jogar com mais um homem em campo, a Roma acabou por chegar à vitória. El Shaarawy assistiu de forma involuntária e Pellegrini, com uma excelente finalização, atirou para o fundo da baliza do Nápoles (76m)

Até final, Osimhen também foi expulso e Lukaku, já no tempo de compensação, confirmou a derrota do campeão italiano no Olímpico (90+6m).

A equipa de José Mourinho regressa assim às vitórias no campeonato e ultrapassa os napolitanos na tabela classificativa. Os romanos estão agora no sexto lugar da Serie A, que dá acesso à Liga Conferência, com 28 pontos. O Nápoles aparece no sétimo posto, com 27 pontos.