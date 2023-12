A Lazio obteve uma boa vitória no terreno do Empoli (2-0) na abertura da 17ª jornada da liga italiana.

A equipa romana teve sempre o jogo controlado e marcou o primeiro golo logo aos nove minutos, pelo francês Mattéo Guendouzi, num lance de insistência.

A Lazio aguentou bem a tentativa de reação da equipa da casa e dobrou a vantagem a meio do segundo tempo, através de Mattia Zaccagni.

A formação de Maurizio Sarri subiu ao nono lugar, com 24 pontos, menos um do que a vizinha e rival Roma, de José Mourinho, que defronta o Nápoles este sábado.

O Empoli é 18º com 12 pontos.

Sassuolo e Génova entraram em campo empatados na classificação, na segunda metade da tabela.

A equipa da casa começou melhor e adiantou-se no marcador com um golo do ponta-de-lança Pinamonti, aos 28 minutos.

O Génova, contudo, conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte, com golos do islandês Gudmundsson, de penálti, e do ganês Ekuban, este já perto do final do jogo.

O Génova passou a ter 19 pontos, mais três do que os rivais desta jornada.