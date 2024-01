O Nápoles venceu a Fiorentina por 3-0 e está na final da Supertaça italiana, que se está a realizar na Arábia Saudita. Mário Rui foi titular nos napolitanos, mas saiu aos 72 minutos da partida.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 22 minutos. A assistência foi de Juan Jesus, com Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid Diego Simeone, a finalizar da melhor forma.

Aos 28 minutos, Beltran, jogador que chegou a ser apontado ao Benfica, ainda marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, aos 44 minutos, Ikone falhou um penálti e no segundo tempo, o Nápoles carimbou a passagem à final da Supertaça italiana.

Zerbin bisou, aos 84 e aos 87 minutos, e os napolitanos ficam agora à espera do vencedor do duelo entre o Inter e a Lazio para saberem quem vão defrontar no jogo decisivo na Arábia Saudita.