Pietro Berardi deixou de ser o CEO da Roma, informou o clube esta segunda-feira.



A saída do italiano, que estava no cargo desde outubro de 2021, surge após a justiça italiana ter iniciado uma investigação por alegada fraude em transferências. Porém, a Gazzetta dello Sport escreve que o despedimento de Berardi não está relacionado com esse assunto.



Segundo a mesma fonte, a decisão de prescindir do dirigente deve-se a divirgências sobre a gestão do clube.



De resto, a Roma não esclareceu os motivos para a saída de Berardi.



«A Roma informa que os órgãos sociais competentes decidiram colocar fim, com efeitos imediatos, a todas as relações entre Pietro Berardi, o clube e as sociedades pertencentes ao Grupo. O clube deseja a Pietro o melhor para o futuro», lê-se na nota divulgada no site do clube.